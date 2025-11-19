Με τους θεούς του Ολύμπου: Παίκτες - θρύλοι του κυπριακού ποδοσφαίρου στο Ολυμπιακό Μέγαρο για τον Δημήτρη Δημητρίου

Στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο, βρέθηκαν από πολύ νωρίς παίκτες - θρύλοι του κυπριακού ποδοσφαίρου προκειμένου να παρακολουθήσουν τη παρουσίαση αλλά και να συνομιλήσουν με τον συγγραφέα.

Γιώργος Σαββίδης, Γιάννος Ιωάννου, Κώστας Σεραφείμ, Αντρέας Στυλιανού, Πανίκος Ευθυμιάδης, Οδυσσέας Αθάνατος, Τάκης Παπέττας είναι κάποια από τα ονόματα ποδοσφαιριστών που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο της Κύπρου.

Το «παρών» του έδωσε και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης.







