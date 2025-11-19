Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
O Έντερ Μιλιτάο αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς από την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Τυνησία και τέθηκε νοκ-άουτ ενόψει Ολυμπιακού (26/11, 22:00).
Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Έντερ Μιλιτάο για τον αγώνα απέναντι στους Πειραιώτες την επόμενη Τετάρτη (26/11, 22:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο Βραζιλιάνος μέσος αποκόμισε πρόβλημα στους προσαγωγούς στο φιλικό της Βραζιλίας με την Τυνησία και έτσι θα απουσιάσει από τα επόμενα τρία ματς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα σε Έλτσε, Ολυμπιακό και Χιρόνα.
sdna.gr