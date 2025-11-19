Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

Για την ποιότητα του Βινίσιους δεν αμφιβάλλει κανείς. Όμως ο εκρηκτικός χαρακτήρας του Βραζιλιάνου επιθετικού προκαλεί προβλήματα στις ομάδες του, όπως παραδέχτηκε και ο άλλοτε συμπαίκτης του στη Ρεάλ, Τόνι Κρόος.

«Συχνά του έλεγα να σταματήσει, επειδή ένιωθα ότι όλη η ομάδα επηρεαζόταν από τη συμπεριφορά του. Μερικές φορές μπορεί να είναι ενοχλητικός για τους αντιπάλους, τους διαιτητές, ακόμη και τους οπαδούς των αντιπάλων. Ως ομάδα, νιώθαμε ότι τα πράγματα γύριζαν εναντίον μας εξαιτίας του. Προσπάθησα πολλές φορές να τον ηρεμήσω στο γήπεδο, απλώς για να τον κρατήσω συγκεντρωμένο, γιατί κατά καιρούς έχανε την ψυχραιμία του. Του έλεγα ξανά και ξανά: ‘Βίνι, είσαι πολύ καλός. Δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά’», τόνισε ο Γερμανός παλαίμαχος μέσος.

sport-fm.gr