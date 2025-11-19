«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Τεχρανή κατά του Γιώργου Καρακάλοβ Προπονητή Τερματοφυλάκων του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακα που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας /08.11.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Λοϊζου Δημητρίου κατά του Ανδρέα Χατζηπαναγή Λοιπό Προσωπικό του ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες με λόγια και χειρονομίες προς τις αποφάσεις του διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/08.11.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Στέλιου Αναστασίου κατά του Χρίστου Νικολάου Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα εξύβρισε τον Διαιτητή και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του 1ου Βοηθού στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας–ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.11.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου /07.11.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/08.11.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στην δυτική κερκίδα του γηπέδου (στο κέντρο της εξέδρας) μετά την λήξη του Α ημίχρονο (οι οπαδοί μετά την λήξη του Α ημιχρόνου έβριζαν τον σχολιαστή και τον cameraman της cytavision που ευρισκόντων στα δημοσιογραφικά θεωρεία και ακολούθως δημιουργώντας ένταση και αναταραχή στην κερκίδα πλησίασαν προς το μέρους τους με απειλητικές διαθέσεις γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των επιτηρητών του γηπέδου για να λήξη το επεισόδιο κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/08.11.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/08.11.2025 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) για ρίψη αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/09.11.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ F C:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/09.11.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικείμενων (κροτίδες) κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικείμενων (κροτίδες) πριν την έναρξη του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 3(δβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για χρήση λέιζερ από οπαδό της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα με στόχο ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ρίψη αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /09.11.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί ), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο επικίνδυνων αντικείμενων (πυρσοί) πριν την έναρξη του αγώνα και κατά την διάρκεια του αγώνα πυροδότηση στην κερκίδα (πυρσοί και κροτίδα), κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1 β) και (δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /09.11.2025 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών:

(α) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας με στόχο τους διαιτητές του αγώνα (με την λήξη του Α ημιχρόνου και αφού οι διαιτητές κινούνταν προς τα αποδυτήρια οπαδοί της ομάδας τους περίμεναν έξω από τον αγωνιστικό χώρο τους έσπρωχναν τους έβριζαν και τους απειλούσαν. Η παρέμβαση των υπευθύνων της ομάδας τους ήταν άμεση για εξομάλυνση της κατάστασης) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 85' και 8Τ λεπτό του αγώνα (ενώ παιζόταν o αγώνας οι οπαδοί έριχναν μπάλες στον αγωνιστικό χώρο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα o διαιτητής να διακόψει προσωρινά τον αγώνα) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα (οι οπαδοί της ομάδας έριχνα μπάλες στο αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα διακόπτοντας την κανονική ροή του αγώνα) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 — 52 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος B’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών–ΠΑΕΕΚ Κερύνειας /08.11.2025(8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου:

(α) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα που είχε στόχο τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο (μπάλα) από οπαδούς της ομάδας στο 91 λεπτό του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του Πάτροκλου Ιωάννου Αντιπροέδρου της Νέα Σαλαμίνας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα στην διακοπή του ημιχρόνου (κατά την διάρκεια του ημιχρόνου o αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ομάδας προσέγγισε με απειλητικό ύφος στην φυσούνα τους διαιτητές φωνάζοντας έντονα και διαμαρτυρόταν προς το μέρος τους με έντονο ύφος και έντονες χειρονομίες) κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου–ΑΕΖ Ζακακίου/08.11.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΕΖ Ζακακίου /08.11.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΣΙΛ Λύσης γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΣΙΛ Λύσης/08.11.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΕΛΕΜΑΧΟΥ Προέδρου του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα στην διακοπή του ημιχρόνου (κατά την διάρκεια του ημιχρόνου ο πρόεδρος του Δ.Σ της ομάδας προσέγγισε στην φυσούνα τους διαιτητές διαμαρτυρόταν έντονα προς τον διαιτητή για διαιτητικές αποφάσεις) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/08.11.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουτταγιάκας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/08.11.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που είχε στόχο τους διαιτητές του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα που είχαν στόχο τους διαιτητές (έριχναν νερά προς τους διαιτητές κατά την αποχώρηση τους από τον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας – ΑΕΠ Πολεμιδιών/08.11.2025 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τραυματιοφορέα της ΑΕΛ Λεμεσού ο οποίος ενώ δηλώθηκε στο φύλλο αγώνος ως τραυματιοφορέας δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο κατά παράβαση του άρθρου 33.6 του Κεφ. VII της προκήρυξης Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού–ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /08.11.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/09.11.2025 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΚΕΔΡΟΥ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 164/2025-2026 ημερομηνίας 17/6/2025 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο (γιατρός) που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) τoυ ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΑ προπονητή του ΚΕΔΡΟΥ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας ο οποίος ενώ δηλώθηκε στο φύλλο αγώνος ως προπονητής δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο κατά παράβαση του άρθρου 33.6 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας 2025-2026 και του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/09.11.2025 (8η Αγωνιστική).

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ /09.11.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου γιατί χρησιμοποίησε τον προπονητή Δημήτρη Κυριάκου o οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος χωρίς να κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1-5 του Κεφ. XIII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ προπονητή του σωματείου ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος και βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας χωρείς να κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1-5 του Κεφ. XIII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας Προκήρυξης

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/09.11.2025 (6η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/09.11.2025 (6η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ.

Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας γιατί χρησιμοποίησε τον προπονητή (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΟΥΠΕΤΣΗ) o οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως βοηθός προπονητής χωρίς να έχει την έγκριση της ΚΟΠ και χωρίς να έχει καταβάλει το σχετικό παράβολο στην ομοσπονδία κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1-5 και 9 του Κεφ. XIII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Παναγιώτη Σουρουπέτση Βοηθού Προπονητή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας o οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος και βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας χωρίς να έχει την σχετική άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1-5 και 9 του Κεφ. XIII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ15 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/08.11.2025 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας γιατί χρησιμοποίησε τον προπονητή Βασίλη Χριστοδουλίδη o οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως γυμναστής χωρίς να έχει την έγκριση της ΚΟΠ και χωρίς να έχει καταβάλει το σχετικό παράβολο στην ομοσπονδία κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1-5 και 9 του Κεφ. XIII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος

Απόφαση:

(β) του Βασίλη Χριστοδουλίδη Γυμναστή της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος και βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας χωρείς να έχει την σχετική άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1-5 και 9 του Κεφ. XIII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων 2025-2026.

Απόφαση:

στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου–ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/08.11.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί δεν συμμορφώθηκε με την εγκύκλιο υπ’ αριθμό 276 με θέμα «αιτήματα για αλλαγές ημέρας ή/και ώρας ή/και σταδίου αγώνων Πρωταθλημάτων ΚΟΠ» αφού ζήτησε εκπρόθεσμα αίτημα για αλλαγή σταδίου στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου–ΑΡΗΣ Λεμεσού/09.11.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών για επεισόδια που προκλήθηκαν από ποδοσφαιριστές της ομάδας εντός του αγωνιστικού χώρου λίγο πριν την λήξη του αγώνα (δημιουργήθηκε γενική σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ομάδας σας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορία Παίδων Κ14 περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/08.11.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου για επεισόδια που προκλήθηκαν από ποδοσφαιριστές της ομάδας εντός του αγωνιστικού χώρου λίγο πριν την λήξη του αγώνα (δημιουργήθηκε γενική σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ομάδας σας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορία Παίδων Κ14 περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/08.11.2025 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, έξι ποδοσφαιρίστριες που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIV του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο πέντε ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – APOLLON LADIES/09.11.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας γιατί παρέλειψε να τοποθετήσει στο αριστερό μανίκι της φανέλας εκάστου ποδοσφαιριστή το έμβλημα ή λογότυπο της χορηγού Πρωταθλήματος Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση κατά παράβαση των άρθρων 19, 20, 21 του Κεφαλαίου XI της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας Α’ Φάσης περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/05.11.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.