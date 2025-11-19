Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

Ο Μάρτιν Έντεγκααρντ απουσίασε στις τελευταίες υποχρεώσεις της εθνικής Νορβηγίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, λόγο τραυματισμού. Όμως, κατάφερε να παραμείνει πρώτος στον πίνακα των ασίστ, παρά την απουσία του.

Πρώτος στις ασίστ, λείπει τόσο καιρό, έχασε τρία ματς αλλά κατάφερε να μείνει στη… θέση του. Ο λόγος για τον Μάρτιν Έντεγκααρντ της Άρσεναλ.

Μετά το πέρας της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μέσος της Άρσεναλ, έχοντας ήδη επτά ασίστ, κατάφερε να κρατηθεί στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, παρά τον τραυματισμό του.

Από την άλλη, στον πίνακα των σκόρερ, ο συμπαίκτης του και αντίπαλος με τη Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ μέτρησε 16 γκολ, «καπαρώνοντας» έτσι τη δική του πρωτιά.

Official: Despite missing 3 games with injury, Martin Ødegaard provided more assists than any other player in the World Cup qualifiers. 🇳🇴 pic.twitter.com/jzT0pwA5Pv — Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) November 19, 2025

england365.gr