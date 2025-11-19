ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Ο Δημήτρης Δημητρίου παρουσίασε το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου»

Σε μία όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ο Δημήτρης Δημητρίου παρουσίασε το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου».

Το «παρών» έδωσαν πλήθος συναδέλφων, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης καθώς και αθλητές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο επί σειρά ετών υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, γράφει στο βιβλίο του για την παρουσία των κυπριακών ομάδων στην Α΄ Εθνική. Ένα βιβλίο με ανέκδοτες ιστορίες και φωτογραφίες, από έναν άνθρωπο που χαίρει εκτίμησης από τον αθλητικό κόσμο.

Ο Δημήτρης γυρίζει τον χρόνο πίσω σε μια εποχή γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος, όνειρα και ιστορικούς συμβολισμούς: τα χρόνια 1967-1974, τότε που οι πρωταθλήτριες ομάδες της Κύπρου δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τότε που το κυπριακό ποδόσφαιρο συναντούσε τα ελληνικά του όνειρα. Σε ένα βιβλίο που ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ποδοσφαιρικής ένωσης Κύπρου-Ελλάδας και αποκαλύπτονται ιστορικά γεγονότα.

Να σημειώσουμε πως όλες οι εισπράξεις από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Αθλητικών Συντακτών.

Στο πάνελ τον Δημήτρη πλαισίωσαν οι Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Μικαέλο Παπαδάκης, Ζαχαρίας Κυριάκου (πρώην πρόεδρος ΕΑΚ) και ο Παναγιώτης Φιλίππου (πολύ καλός φίλος του συγγραφέα).

Δείτε την αρχική ομιλία του Δημήτρη Δημητρίου:

O Χάρης Λοϊζίδης είπε μεταξύ άλλων:

«Είχαμε υποχρέωση να στηρίξουμε αυτή τη προσπάθεια και αυτό πράξαμε. Ο Δημήτρης ήταν πολύ στενός φίλος και συνεργάτης του Κωστάκη Κουτσοκούμνη»

Δείτε ολόκληρη την ομιλία του:











 

Διαβαστε ακομη