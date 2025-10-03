Η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σαν Μαρίνο

Μετά τις πολές καλές εμφανίσεις με το Σεπτέμβεριο απέναντι σε Αυστρία και Ρουμανία, η Κύπρος θέλει να δώσει συνέχεια, έχοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 18:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Απόστολου Μάντζιου περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ