Η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σαν Μαρίνο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη εντός έδρας (9 Οκτωβρίου, 21:45, ΑΕΚ Αρένα) και το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας (12 Οκτωβρίου, 16:00) συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
Μετά τις πολές καλές εμφανίσεις με το Σεπτέμβεριο απέναντι σε Αυστρία και Ρουμανία, η Κύπρος θέλει να δώσει συνέχεια, έχοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 18:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα.
Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Απόστολου Μάντζιου περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου
Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης
Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας
Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης
Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη
FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου
Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας
Servette FC: Ζόελ Μολ
Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού
Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου