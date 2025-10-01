Εθνική Κύπρου: Πληροφορίες για τα εισιτήρια με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη

Ο αγώνας της Εθνικής μας ομάδας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη πλησιάζει!

Στις 9 Οκτωβρίου στις 21:45 η Κύπρος αγωνίζεται στην ΑΕΚ Αρένα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2025.

Οι τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας μας δείχνουν ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει αποτέλεσμα από οποιοδήποτε αντίπαλο. Το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και απέναντι στη Βοσνία έχοντας ως στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα

Οι διεθνείς μας περιμένουν την στήριξη του κόσμου! Περιμένουν ότι θα αγωνιστούν σε ένα γεμάτο γήπεδο το οποίο θα τους δώσει επιπλέον ώθηση για να πετύχουν τον στόχο τους.

Άλλωστε, έδειξαν ότι αξίζουν να έχουν τους κύπριους φίλαθλους στο πλευρό τους.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Η γενική είσοδος έχει καθοριστεί στα δέκα ευρώ ενώ η είσοδος για άτομα κάτω των 14 ετών είναι δωρεάν. Θα πρέπει όμως να προμηθευτούν το παιδικό εισιτήριο.

Διατίθενται επίσης οικογενειακά πακέτα για την ανατολική κερκίδα. Κοστίζουν 15 ευρώ και αφορούν δύο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά κάτω των 14 ετών.

Πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την ομάδα που μας ενώνει!