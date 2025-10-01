Mπεργκ: «Θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της Ομόνοιας ενόψει της ευρωπαϊκής πρεμιέρας με τη Μάιντς.

Την πίστη πως οι παίκτες του θα κάνουν ότι είναι δυνατό για να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα, εξέφρασε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Μάιντς στο ΓΣΠ (19:00) στην πρεμιέρα της League phase του Conference League, ο Νορβηγός ανέφερε πως η αντίπαλος είναι μία ομάδα επιθετική.

«Ανυπομονούμε για τον αγώνα. Η Μάιντς είναι πολύ δυνατή. Εμείς θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να έχουμε κάτι θετικό από τον αγώνα».

Στη συνέχεια σημείωσε για τον αντίπαλο: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι άκρως επιθετικό σύνολο που αγωνίζεται αρκετά με μπακ του. Έχουν αρκετό καιρό τον ίδιο προπονητή και έχουν πολλές επιλογές όταν ξεκινούν την ανάπτυξη τους».

Επισήμανε δε για τη διαχείρηση του ρόστερ: «Έχουμε ένα καλό ρόστερ το οποίο όπως έχουμε δει μας φέρνει αποτελέσματα».

Δεν θέλησε πάντως να πει πολλά όσον αφορά το που μπορεί να φτάσει η ομάδα στον θεσμό: «Είναι δύσκολο να πω. Είδαμε την περασμένη σεζόν ότι η ομάδα τα πήγε περίφημα. Πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας σε κάθε αγώνα για όσο το δυνατόν καλύτερη συγκομιδή και στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό μας».

Τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο αρχηγός της ομάδας Ιωάννης Κούσουλος. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε ότι καλύτερο. Έχουν καλούς παίκτες και είναι ωραίο να αναμετρηθούμε σε αυτό το επίπεδο».

Διαβαστε ακομη