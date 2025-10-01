Bάζουν δύσκολα στις ομάδες της F1 οι κανονισμοί του 2026

Οι ομάδες της Formula 1 μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της πιο ριζικής αλλαγής κανονισμών στη σύγχρονη ιστορία του σπορ, με το 2026 να φέρνει νέα μονοθέσια, νέες μονάδες ισχύος και τεράστιες τεχνικές προκλήσεις.

Ο διευθυντής μηχανολογίας πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, εξήγησε γιατί η προσαρμογή μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ.

Τον Ιανουάριο του 2026, οι ομάδες θα βγάλουν στην πίστα για πρώτη φορά τα καινούργια μονοθέσια, σε ένα shakedown στη Βαρκελώνη. Όμως, τα κρίσιμα βήματα για την εξέλιξή τους πρέπει να γίνουν τώρα, μέσα από τις προσομοιώσεις. «Το μονοθέσιο αλλάζει εβδομάδα με την εβδομάδα και μαζί αλλάζουν και τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις στο εργοστάσιο. Είναι ένας κινούμενος στόχος η εξέλιξη. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το σασί ταιριάζει απόλυτα με το νέο πακέτο κινητήρα», τόνισε ο Σόβλιν.

Τι αλλάζει το 2026

Οι κανονισμοί του 2026 δεν θυμίζουν τίποτα από το σήμερα. Οι νέες μονάδες ισχύος θα μοιράζουν σχεδόν ισομερώς την απόδοση ανάμεσα στην ηλεκτρική ενέργεια και στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ τα μονοθέσια θα αποκτήσουν ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα.

Η Pirelli θα φέρει πιο στενά ελαστικά.

Το ελάχιστο βάρος θα πέσει στα 768 κιλά, παρά την αύξηση στο βάρος των μπαταριών.

Θα εισαχθούν βιώσιμα καύσιμα, με ακόμα ανοιχτό το ζήτημα για το πώς θα γίνεται η διαχείριση ισχύος ώστε να παραμείνει συναρπαστικό το θέαμα στην πίστα.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε παραδεχθεί το καλοκαίρι ότι «δεν του άρεσε καθόλου» το μοντέλο της Ferrari για το 2026 στον προσομοιωτή, με τον επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, να σχολιάζει ότι αυτό έδειχνε πόσο πρώιμο ήταν το project της Scuderia.

Παράλληλα, η Pirelli φαίνεται να δέχεται αντιφατικές πληροφορίες:

«Η Pirelli λαμβάνει διαφορετικές εκτιμήσεις για τα φορτία στις ευθείες. Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ο ανταγωνισμός. Είναι λογικό ότι μόλις παρουσιαστούν τα μονοθέσια θα δούμε μεγάλες διαφορές. Άλλοι υποβαθμίζουν την πρόοδό τους, άλλοι δείχνουν πού πιστεύουν ότι θα φτάσουν», σχολίασε ο Σόβλιν της Mercedes.

Παρά τις ανησυχίες, θεωρεί ότι οι διαφορές δεν θα είναι τεράστιες στην αρχή: «Δεν περιμένω μεγάλα χάσματα ανάμεσα στα μονοθέσια. Θα είναι όπως και σήμερα: αν τα βάψεις όλα με το ίδιο χρώμα, πάλι θα ξεχωρίζεις ποιο είναι ποιο. Στην αρχή θα μοιάζουν σε αρκετά σημεία, αλλά με τον καιρό οι ομάδες θα βρίσκουν τρόπους να εκμεταλλεύονται την κάθε λεπτομέρεια».

