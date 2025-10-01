Κόντης: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα με ευρωπαϊκό DNA» - Η απάντησή του για το μέλλον του

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει αήττητος και στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και την Πέμπτη (02/10) ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ. Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και τόνισε ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, ωστόσο οι πράσινοι οφείλουν να κάνουν το 2 στα 2, καθώς έχει ευθύνη απέναντι στην ιστορία του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το 4-1 στη Βέρνη λειτουργεί σαν έξτρα κίνητρο στο αυριανό ματς: «Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν με πίεση, κι εμείς είμαστε μία μεγάλη ομάδα που η πίεση για μας θα πρέπει να είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροχρόνια. Βλέπουμε το επόμενο ματς, που για μας είναι πολύ σημαντικό. Φέτος στη League Phase υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που πρέπει να δεις, και να μετρήσουν πάρα πολλά, είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουνε μία θέση και μία πρόκριση. Είναι σημαντικό που το ματς είναι στην έδρας μας. Έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας που πρέπει να κάνουμε το παν για να το κερδίσουμε και να πάμε στους έξι βαθμούς, που θα είναι μία πάρα πολύ σημαντική εκκίνηση για να κάνουμε κάτι καλό στην ευρωπαϊκή μας πορεία».

Για το ότι έχει καταφέρει να κερδίσει τον κόσμο της ομάδας που βλέπει την παραμονή του στην ομάδα: «Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικό για μένα είναι να περνάω την ιδέα μου στους ποδοσφαιριστές, να καταλαβαίνω ότι μας καταλαβαίνουν. Όλους σαν τεχνικό τιμ, δεν είμαι μόνος σε αυτή τη δουλειά, έχω και κάποια παιδιά που είναι μαζί μου και όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε μία δύσκολη δουλειά. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να βγάλουμε κάτι στο γήπεδο που αντιπροσωπεύει την ομάδα και μας αρέσει πρώτα από όλα να το βλέπουμε. Το τι θα γίνει στο μέλλον είναι κάτι που δεν με αφορά αυτή τη στιγμή».

Για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς: «Καταρχήν δεν πιστεύω ότι κανένα ματς στη League Phase του Europa League είναι εύκολο. Και το αυριανό παιχνίδι είναι ένα πολύ δύσκολο ματς με μία πολύ καλή ομάδα, που πέρυσι πήρε το Κύπελλο, που έχει σχεδόν τους ίδιους παίκτες, που παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι μία πολύ επιθετική ομάδα, με παιδιά που τρέχουν, με ποιότητα. Άρα, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε πολύ καλά. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Σίγουρα παίζουμε στην έδρα μας, αλλά δεν πιστεύουμε ούτε εγώ ούτε τα παιδιά ότι είναι εύκολο. Και θα μπούμε με την πιο ψηλή σοβαρότητα που μπορούμε να έχουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το αν είναι διαθέσιμος ο Ντέσερς: «Eλπίζω να μπορεί να προπονηθεί σήμερα. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από την Ελβετία που τον ταλαιπωρεί, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Για το ότι τον χαρακτηρίζει η προσήλωση και τη μεταφέρει στους παίκτες: «Ένα πράγμα θέλω να πω ότι όταν καταφέρεις και περάσεις την ιδέα σου στους παίκτες και όταν έχεις παίκτες, όπως εμείς, με ψηλό iq και ποιότητα, νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Άρα, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν τεχνικό τιμ και σαν ποδοσφαιριστές είναι να παίζουμε το καλύτερό μας παιχνίδι, να βγάζουμε όλοι μας την ενέργεια και την ικανότητα, να αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες και να μπορούμε να βγάζουμε αυτά που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις. Και θεωρώ ότι με όλα αυτά θα μπορούμε σίγουρα να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα ευρωπαϊκό ματς. Ο Παναθηναϊκός έχει μία πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία του, στις αξίες του. Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα με ευρωπαϊκό DNA και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μία διοργάνωση που όχι μόνο μας ενδιαφέρει, αλλά θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και μακάρι αύριο να κάνουμε αυτό που πρέπει εμείς σαν Παναθηναϊκός για να κρατήσουμε τις αξίες μας ψηλά».

