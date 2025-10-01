H απάντηση Μπεργκ για τον Φαμπιάνο - Τα δεδομένα με Γιόβετιτς

Δεν ξεκαθάρισε το τοπίο ο Χένινγκ Μπεργκ όσον αφορά την κατάσταση του Φαμπιάνο.

Σε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου, ο Νορβηγός τεχνικός είπε: «Θα πρέπει να το δούμε μέρα πάρα μέρα. Μετά την Ανόρθωση ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις όμως θα δούμε αν θα είναι έτοιμος είτε αύριο είτε με τον Άρη».

Όσον αφορά τον Γιόβετιτς, είπε: «Δίνει έμφαση στην φυσική του κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Πάει πολύ καλά, όμως δεν θα προλάβει κανένα από τα δύο ματς που ακολουθούν και εύχομαι να είναι έτοιμος με την επανέναρξη».