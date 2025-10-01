Από τον Ολυμπιακό στην Αϊντραχτ, τα 200 γκολ του Γκριεζμάν με την Ατλέτικο

Ο Αντουάν Γκριεζμάν έγραψε το βράδυ της Τρίτης (30/9) ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς με το τέρμα που πέτυχε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο εμφατικό 5-1 επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League, συμπλήρωσε 200 γκολ με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος».

Ένας λογαριασμός που... άνοιξε πριν έντεκα χρόνια (17/9/2014), και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους, όταν ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε το παρθενικό του γκολ με την ομάδα της Μαδρίτης, στην ήττα 3-2 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο 23χρονος τότε Γκριεζμάν πάσχιζε ακόμη να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ντιέγκο Σιμεόνε, έχοντας ενταχθεί στην Ατλέτικο εκείνο το καλοκαίρι, με μεταγραφή 30 εκατ. ευρώ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αποκτήθηκε ως ένας ταχύτατος αριστερός εξτρέμ με έφεση στο σκοράρισμα, αλλά σταδιακά ο «Τσόλο» τον μεταμόρφωσε σε έναν ολοκληρωμένο επιθετικό, που εξελίχθηκε σε ηγέτη των «ροχιμπλάνκος», αλλά και της εθνικής Γαλλίας επί σειρά ετών.

Στα εννέα χρόνια που βρίσκεται στη Μαδρίτη (καθώς μεσολάβησε μία διετία στην Μπαρτσελόνα, από το 2019 έως το 2021), ο Γκριεζμάν καθιερώθηκε ως ένας αληθινός θρύλος του συλλόγου και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Ο Γάλλος συμπλήρωσε τα 100 γκολ με τη φανέλα της Ατλέτικο τον Φεβρουάριο του 2018, όταν σημείωσε και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του στο 4-0 επί της Λεγανές για τη La Liga, και στις 10 Ιανουαρίου 2024 ξεπέρασε τον μυθικό Λουίς Αραγονές, πετυχαίνοντας το 174ο τέρμα του με τα ερυθρόλευκα, και μάλιστα σε ντέρμπι με τη Ρεάλ για το σούπερ καπ, που έγινε στο Ριάντ.

Τα 200 γκολ του Αντουάν Γκριεζμάν με την Ατλέτικο, ανά σεζόν και διοργάνωση: