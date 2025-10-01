Τα στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο της ΑΕΛ του Μάρτινς

Ντεμπούτο στον πάγκο της ΑΕΛ κάνει ο Ούγκο Μάρτινς στον αγώνα κυπέλλου απέναντι στον Εθνικό Λατσιών.

Οι γαλαζοκίτρινοι, όντας το φαβορί της αναμέτρησης, είναι κατά πολύ ανώτεροι από τον αντίπαλό τους στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ.

Η ομάδα της Λεμεσού κράτησε περισσότερο τη μπάλα, με ποσοστό 76%-24%, ενώ είχε εννέα τελικές με τις τρεις από αυτές να είναι εντός στόχου.

Από την άλλη, άφησε μόλις μία φορά τον Εθνικό Λατσιών να φτιάξει τελική κι αυτή δεν ήταν εντός στόχου.