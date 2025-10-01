Ο Γκέιμπριελ μπερδεύτηκε και πήγε να κάνει «ζντο» με τους παίκτες του Παναθηναϊκού!

Ένα αν μη τι άλλο ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη μετά το φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπάγερν.

Μετά το τέλος του αγώνα κι ενώ οι παίκτες των πρασίνων είχαν μαζευτεί για το καθιερωμένο “ζντο”, ο Γουένιεν Γκέιμπριελ μπερδεύτηκε και έκανε κίνηση να συμμετάσχει.

Κάτι τέτοιο εν τέλει δεν συνέβη, ωστόσο είναι ένα περιστατικό που δεν συναντάμε συχνά. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Γκέιμπριελ φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.