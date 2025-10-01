Ο Ανγκισά υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με τη Ναπολι

Ο Φρανκ Ζαμπό Ανγκισά συμφώνησε με την πρόταση της διοίκησης και θα υπογράψει την επόμενη εβδομάδα το νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νάπολι. Ο 29χρονος Καμερουνέζος μέσος έχει προτάσεις από Γερμανία και Αγγλία, αλλά είναι βασικό στέλεχος στα αγωνιστικά σχέδια της ομάδας του Αντόνιο Κόντε.

Αποφάσισε λοιπόν να μείνει και να επεκτείνει κατά δύο χρόνια το συμβόλαιο του, έως το καλοκαίρι του 2029, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα τρία, στα πέντε εκατ. ευρώ. Ο τεχνικός διευθυντής των «παρτενοπέι», Τζιοβάνι Μάνα, συναντήθηκε με τον ατζέντη του, Φεντερίκο Παστορέλο, και έδωσαν τα χέρια για την παραμονή του στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».