Με Λουσέρο η Ένωση μέχρι να βρεθεί ο νέος... καπετάνιος

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με Λουσέρο η Ένωση μέχρι να βρεθεί ο νέος... καπετάνιος

Βροχή τα ονόματα για τον βυσσινί πάγκο.

Μετά την αποδέσμευση του Νταμίρ Κάναντι ανέλαβε ως υπηρεσιακός ο Άντριαν Λουσέρο και με αυτόν συνεχίζει η Ένωση την προετοιμασία της για το κρίσιμο ματς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Να σημειωθεί πως παρελθόν αποτέλεσε και Λευτέρης Κοσμαδάκης που ήταν βοηθός του Κάναντι.

Έχουν προταθεί πολλοί προπονητές, τόσο Κύπριοι όσο και ξένοι. Γίνεται μελέτη των ονομάτων από τον επικεφαλής του ποδοσφαίρου τμήματος Γιώργο Κοσμά και αναμένονται εξελίξεις.

Εάν δεν κλείσει προπονητής μέχρι το Σάββατο, τότε την ομάδα με τον Ολυμπιακό θα κοουτσάρει ο Λουσέρο.

Διαβαστε ακομη