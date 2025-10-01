Φοβεροί οι νέοι του Ολυμπιακού, κέρδισαν στο Λονδίνο την Άρσεναλ

Άλωσαν το Λονδίνο, έδειξαν τον δρόμο στους μεγάλους και πάνε φουλ για πρόκριση! Οι νέοι του Ολυμπιακού με νέα εξαιρετική εμφάνιση κατάφεραν να αποδράσουν με το τρίποντο από την έδρα της Άρσεναλ (1-2) και έκαναν το 2/2 στη League Phase του Youth League.

Κάπως έτσι, οι ερυθρόλευκοι βλέπουν την πρόκριση να πλησιάζει από… τώρα και παρότι είναι νωρίς καθώς έχουν ήδη έξι πόντους και συντελεστή τερμάτων 6-1. Την ίδια ώρα, άφησαν τους κανονιέρηδες χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Κόπλεϊ στο 15’ για σκληρό μαρκάρισμα στον Λιατσικούρα, αφού μόλις πέντε λεπτά αργότερα πήρε προβάδισμα στον αγώνα χάρη σε γκολ του Κορτές. Πριν καλά καλά καταλάβουν οι γηπεδούχοι τι είχε συμβεί, οι θαυματουργοί νέοι του Ολυμπιακού χτύπησαν ξανά με τον Φίλη για το 2-0 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες έκαναν εξαιρετική διαχείριση του αποτελέσματος. Ακόμα και όταν είδαν την Άρσεναλ να μειώνει στο 83ο λεπτό με τον Ογκουνάικε δεν αγχώθηκαν. Υπερασπίστηκαν το σκορ, πήραν δεύτερο στη σειρά τρίποντο στην Ευρώπη και ονειρεύονται ακόμη σπουδαιότερα αποτελέσματα.

Με το επόμενο ματς του Ολυμπιακού να είναι εξίσου και ίσως ακόμη πιο απαιτητικό, αφού φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα.

Πηγή: sport-fm.gr