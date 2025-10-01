Έκλεισε και με τη... Λάρνακα ο Παναγιώτης Ζαχαρίου

Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ομόνοια Αραδίππου.

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον Κύπριο ακραίο επιθετικό Παναγιώτη Ζαχαρίου. Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας της Αραδίππου, η οποία θα αποτελέσει τον πέμπτο ποδοσφαιρικό σταθμό για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Προηγουμένως, αγωνίστηκε σε Πάφο, Ολυμπιακό, Ομόνοια και ΑΕΛ.

Έτσι, ο Παναγιώτης Ζαχαρίου μετά την Πάφο, τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, θα αγωνιστεί και στη Λάρνακα.