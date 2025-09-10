Toν Οκτώβρη οι επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην Εθνική μας ομάδα για τις εμφανίσεις της στους δύο τελευταίους αγώνες της με Αυστρία και Ρουμανία. Μπορεί ο βαθμολογικός απολογισμός να καταγράφει έναν μόλις βαθμό, όμως κατά γενική ομολογία, αυτός ο απολογισμός δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των διεθνών μας στο γήπεδο.

Τόσο στην ήττα με την Αυστρία όσο και στην ισοπαλία με τη Ρουμανία, οι διεθνείς μας κατέθεσαν ψυχή στο γήπεδο, στέλνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της Εθνική μας στο μέλλον.

Είναι ξεκάθαρη η βελτίωση που παρατηρείται στην ομάδα μας σε όλους τους τομείς και πλέον, το ζητούμενο, είναι να υπάρξει και συνέχεια.

Οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής μας είναι προγραμματισμένοι για τον Οκτώβριο. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21:45 η Κύπρος θα υποδεχθεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην ΑΕΚ Αρένα και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 16:00 θα αγωνιστεί εκτός έδρα με το Σαν Μαρίνό.

Η μέγιστη βαθμολογική συγκομιδή θα είναι ο στόχος της ομάδας μας στις δύο επερχόμενες αναμετρήσεις, προκειμένου να αυξήσει τη βαθμολογική της συγκομιδή στον όμιλο και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι μπορεί να αγωνιστεί σταθερά σε ψηλό επίπεδο, ανεξαρτήτως αντιπάλου.