Γκουαρντιόλα: «Ντράπηκα όταν είδα σε φωτογραφίες τι έκανα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ξεπέρασε τα όρια μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Νιούκαστλ και απολογήθηκε για το «πέσιμό» του σε cameraman του γηπέδου.

Έχει... εθιστεί στις νίκες ο Πεπ Γκουαρδιόλα και, όταν χάνει, είναι φορές που δεν το παίρνει και τόσο καλά. Ό,τι συνέβη δηλαδή και μετά την τελευταία ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Νιούκαστλ (2-1).

Ο Καταλανός κόουτς έγινε... viral για τους λάθος λόγους, αφού έκανε «ντου» σε camera man μετά τη λήξη του ματς, σπρώχνοντάς τον ελαφρά, ενοχλημένος από τα κοντινά του πλάνα. Ωστόσο, το μετάνιωσε και ζήτησε και στον ίδιο άμεσα συγγνώμη, ενώ απολογήθηκε και δημόσια:

«Ζητώ συγγνώμη. Νιώθω αμήχανα, ντράπηκα όταν είδα σε φωτογραφίες τι έκανα. Δεν μου αρέσει. Ζήτησα συγγνώμη μετά από ένα δευτερόλεπτο από τον cameraman. Είμαι αυτός που είμαι. Μετά από 1.000 παιχνίδια δεν είμαι τέλειος άνθρωπος, κάνω τεράστια λάθη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπερασπίζομαι την ομάδα και τον σύλλογό μου, αυτό είναι σίγουρο. Ο λόγος δηλαδή είναι πως θέλω να υπερασπίζομαι την ομάδα μου και τον σύλλογό μου».

Ο Γκουαρδιόλα επίσης τα... είπε και σε έντονο ύφος με τον Μπρούνο Γκιμαράες, εξηγώντας πάντως πως δεν επρόκειτο για κάποια στα αλήθεια τεταμένη συζήτηση.

«Γνωρίζω τον Μπρούνο πολλά, πολλά χρόνια και κάθε φορά μετά το παιχνίδι, ακόμα και στο "Έτιχαντ", μιλάμε στη φυσούνα ή όπου συναντηθούμε, πάντα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Οι δρόμοι μας πάντοτε διασταυρώνονται και πάντα έχω καλή σχέση μαζί του. Το λατρεύω. Είμαι συναισθηματικός τύπος, μου αρέσει να μιλάω και να κουνάω τα χέρια και τα μπράτσα μου και τα πάντα», είπε.

 

gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη