Γιανέφσκι: «Όχι, δεν είναι στις σκέψεις μου να παραιτηθώ»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Krasava ENY Τσέντομιρ Γιανέφσκι μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τον Ακρίτα με 3-0.

Αναλυτικά...

«Ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι. Ήθελαν και οι δύο ομάδες τη νίκη. Δυστυχώς μετά από 3-4 λεπτά είχαν πέναλτι, κάτι που έγινε τέσσερις-πέντε φορές φέτος να παίρνει ο αντίπαλος πέναλτι από το VAR. Έγιναν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθήσαμε να βρούμε ισορροπία και κάποιες ιδέες. Είχαμε ευκαιρίες, δεν σκοράραμε. Μετά είχαμε μια αχρείαστη αποβολή και έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε μεγάλη ομάδα για να ανατρέπουμε το σκορ με δέκα ποδοσφαιριστές. Χάσαμε σημαντικούς βαθμούς αλλά υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη, αλλά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία».

Αν σκέφτεται την παραίτηση: «Όχι δεν είναι στις σκέψεις μου, δεν τα παρατάω. Χάσαμε 7 παιχνίδια αλλά στα 4 δεν αξίζαμε να χάσουμε. Ήμασταν καλύτεροι στα ματς με Εθνικό, ΑΕΛ και Ανόρθωση. Φυσικά ο καθένας βλέπει τη βαθμολογία. Πρέπει να αλλάξουμε αρκετά πράγματα στην τακτική. Έχουμε ένα μικρό ρόστερ, οι περισσότεροι είναι νεαροί. Μίλησα με τη διοίκηση, θέλουμε παίκτες τον Γενάρη. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, υπάρχουν ευθύνες. Ζήτησα πιο πολλή δουλειά».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιανέφσκι: «Όχι, δεν είναι στις σκέψεις μου να παραιτηθώ»

