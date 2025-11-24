Γιανέφσκι: «Όχι, δεν είναι στις σκέψεις μου να παραιτηθώ»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Krasava ENY Τσέντομιρ Γιανέφσκι μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τον Ακρίτα με 3-0.

Αναλυτικά...

«Ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι. Ήθελαν και οι δύο ομάδες τη νίκη. Δυστυχώς μετά από 3-4 λεπτά είχαν πέναλτι, κάτι που έγινε τέσσερις-πέντε φορές φέτος να παίρνει ο αντίπαλος πέναλτι από το VAR. Έγιναν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθήσαμε να βρούμε ισορροπία και κάποιες ιδέες. Είχαμε ευκαιρίες, δεν σκοράραμε. Μετά είχαμε μια αχρείαστη αποβολή και έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε μεγάλη ομάδα για να ανατρέπουμε το σκορ με δέκα ποδοσφαιριστές. Χάσαμε σημαντικούς βαθμούς αλλά υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη, αλλά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία».

Αν σκέφτεται την παραίτηση: «Όχι δεν είναι στις σκέψεις μου, δεν τα παρατάω. Χάσαμε 7 παιχνίδια αλλά στα 4 δεν αξίζαμε να χάσουμε. Ήμασταν καλύτεροι στα ματς με Εθνικό, ΑΕΛ και Ανόρθωση. Φυσικά ο καθένας βλέπει τη βαθμολογία. Πρέπει να αλλάξουμε αρκετά πράγματα στην τακτική. Έχουμε ένα μικρό ρόστερ, οι περισσότεροι είναι νεαροί. Μίλησα με τη διοίκηση, θέλουμε παίκτες τον Γενάρη. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, υπάρχουν ευθύνες. Ζήτησα πιο πολλή δουλειά».