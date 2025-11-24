ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχηγικό... διπλό στο ντεμπούτο Νικολάου

Αρχηγικό... διπλό στο ντεμπούτο Νικολάου

Σπουδαίο διπλό που του έδωσε βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε ο Ακρίτας ο οποίος επικράτησε με 3-0 της Krasava ENY στο στάδιο «Αμμόχωστος», με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χατζηβασίλη.

Ο αρχηγός της ομάδας της Χλώρακας σκόραρε δύο τέρματα, στο 6ο λεπτό με πέναλτι (μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι του Κυριάκου) και στο 55΄ με κεφαλιά, ενώ επίσης με κεφαλιά ο Ρομό στο 90+8΄ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στο ντεμπούτο του Μάριου Νικολάου στον πάγκο του, ο Ακρίτας πήρε την πρώτη του νίκη μετά από πέντε αγώνες καθώς και τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στους 12 βαθμούς και την ένατη θέση.

Η Krasava, η οποία αγωνίστηκε από το 50ό λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μπαχάσα (για κτύπημα στον Φερνάντες, μέσω on field review), δέχθηκε την έβδομη διαδοχική της ήττα και έμεινε με 7β. στην προτελευταία θέση.

KRASAVA ENY: Ζάντρο, Κυριάκου (77΄ Κουμούρης), Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Χούλιο (90+5΄ Άντο), Γεμπλί (77΄ Γκονσάλβες), Λίπσκι, Πάνκοφ (46΄ Μπα), Μπαχάσα, Ντo Κούτο (63΄ Μπούτνικ), Τρούγιτς.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν (76΄ Ζήνωνος), Άντονι, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Ρέινολντς, Τομπίας, Φερνάντεζ (76΄ Ανάνγκ), Κάστρο (65΄ Αθανασίου), Χατζηβασίλης (82΄ Μπάρι), Ρόμο.

ΣΚΟΡΕΡ: 6΄ πεν., 55΄ Χατζηβασίλης, 90+8΄ Ρομό / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 72΄ Γεμπλί / 13΄ Ζάμπελιν, 48΄ Φερνάντες, 82΄ Ανάνγκ, 90+3΄ Μπάρι

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 50΄ Μπαχάσα / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Χρίστου

VAR: Ιωάννης Χριστοδούλου

