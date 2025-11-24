Με τρεις απουσίες άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για Μπραν

Η ευφορία από το 3-0 επί της Κηφισιάς διήρκησε ένα βράδυ και στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Μπραν για τη League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενημερώθηκε για το ατομικό πρόγραμμα που έκανε ο Κωνσταντέλιας, για τη θεραπεία του Καμαρά και για την απουσία του Ντεσπόντοφ που παραμένει κλινήρης λόγω ίωσης.

Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους, όσοι αγωνίστηκαν βασικοί το βράδυ της Κυριακής ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου και των συνεργατών του.

sport-fm.gr