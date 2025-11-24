ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν… λάμπει αλλά έχει ουσία

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο τρόπος που ήρθε η νίκη επί του Άρη έφερε έκσταση στην Πάφος FC, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην κερκίδα. Μπορεί να μην είναι φαντεζί, όπως ήταν σε πολλά ματς κατά την περσινή περίοδο, παίρνει ωστόσο το ζητούμενο η παφιακή ομάδα και για αυτό βρίσκεται στα άνω διαζώματα.

Αυτό δείχνει πως έχει μάθει να κοιτάει την ουσία και αν έρθει καλή εμφάνιση είναι καλοδεχούμενη. Επειδή το πρόγραμμά της είναι τόσο πιεσμένο και γίνονται αλλαγές από τον Καρσέδο στην ενδεκάδα, οι εμφανίσεις είναι λογικό να είναι αλλοπρόσαλλες. Υπάρχει όμως ποιότητα στο ρόστερ που σε ανύποπτο χρόνο βγαίνει… μπροστά και φέρνει το ζητούμενο.

Το συγκρότημα του Καρσέδο ντοπαρίστηκε για τη μάχη με τη Μονακό την προσεχή Τετάρτη στο «Αλφαμέγα» (19:45), που με νίκη θα μπει αποφασιστικά στο κόλπο της πρόκρισης για την 24άδα.

Όσον αφορά το πλάνο είναι κάπως θολό αφού ο Γκολντάρ έμεινε εκτός αποστολής κόντρα στον Άρη, ενώ έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Λουκάσεν. Έτσι αυτόματα υπάρχουν ερωτηματικά στο κέντρο της άμυνας. Η σημερινή μέρα πάντως θα δείξει κατά πόσο οι δύο «πύργοι» θα είναι διαθέσιμοι.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

