Ομόνοια: Το προφίλ της Ντιναμό Κιέβου

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της η Ομόνοια παρουσιάζει το προφίλ της Ντιναμό Κιέβου, με την οποία θα αναμετρηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (27/11, 19:45) στο ΓΣΠ για την 4η αγωνιστική του Conference League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το τριφύλλι:

Επόμενη αντίπαλος μας στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ είναι η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο όνομα στο χώρο του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αφού πέρα από τις σπουδαίες διακρίσεις της εντός συνόρων, έχει στην κατοχή της και τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους, δύο Κύπελλα Κυπελλούχων (1974-75 και 1985-86), όπως και ένα ευρωπαϊκό σούπερ καπ (1975-76).

Έχει κατακτήσει 17 πρωταθλήματα, 13 κύπελλα και 9 σούπερ καπ Ουκρανίας, ενώ έχει στεφθεί 13 φορές πρωταθλήτρια και άλλες 9 φορές κυπελλούχος Σοβιετικής Ένωσης.

Το transfermarkt κοστολογεί την αξία του ρόστερ της στα 79 εκ. ευρώ με ακριβότερα περιουσιακά στοιχεία τον 23χρονο μεσοαμυντικό, Βολοντιμίρ Μπράζκο και τον 27χρονο μέσο, Μίκολα Σαπαρένκο, οι οποίοι κοστολογούνται στα 12 και 11 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Μεγαλύτερο όνομα θεωρείται ο 36χρονς επιθετικός, Αντρέι Γιαρμολένκο, με καριέρα σε ομάδες όπως η Ντόρτμουντ και η Γουέστ Χαμ.

Έχει στο ρόστερ της 29 ποδοσφαιριστές εκ των οποίων οι έξι είναι ξένοι. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι τα 25 χρόνια, ενώ διαθέτει 12 διεθνείς ποδοσφαιριστές. Προπονητής της εδώ και 2μιση χρόνια είναι ο 50χρονος Ουκρανός και πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας του Κιέβου, Ολεξάντρ Σοφκόφσκι.

Μετά από 13 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 6η θέση με 20 βαθμούς, έχοντας 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Στο Κόνφερενς Λιγκ έχει μαζέψει 3 βαθμούς από τη νίκη με 6-0 σε βάρος της Ζρίνσκι, ενώ έχει δεχθεί 2 ήττες από Κρίσταλ Πάλας και Σαμσουνσπόρ.

Στη Δυναμό Κιέβου έχουν παίξει φυσικά οι Ρόμαν Μπέζους και Αρτέμ Μπεσέντιν, που φόρεσαν και τη φανέλα της ομάδας μας.

