Νικολάου: «Σημαντικό που ξεκινήσαμε με νίκη, έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο νέος προπονητής του Ακρίτα Χλώρακας Μάριος Νικολάου μετά το νικηφόρο ντεμπούτο του με το διπλό με 3-0 επί του Ύψωνα.

Αναλυτικά...

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ευτυχώς καταφέραμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς, θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια. Προσπάθησαν πολύ οι δύο ομάδες. Ένα μεγάλο μπράβο στους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια, όσους ξεκίνησαν κι όσους μπήκαν αλλαγή και βοήθησαν. Μπράβο και στα παιδιά του Ύψωνα που προσπάθησαν πολύ, να τους ευχηθώ καλή συνέχεια. Έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε, θα ξεκουραστούμε και να αρχίσουμε δουλειά για το επόμενο παιχνίδι.

Ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη, τους ζήτησα να πιστέψουν στον εαυτό τους και να παλέψουν μέχρι το τέλος. Μας βοηθά αυτή η νίκη για τη συνέχεια».