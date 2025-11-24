Επιστροφή Πάλμερ στις προπονήσεις της Τσέλσι, φορτσάρει για Άρσεναλ!

Από το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα θα είναι απών, ωστόσο, ο Έντσο Μαρέσκα δεν τον βγάζει εκτός πλάνων για την προσεχή αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο Κόουλ Πάλμερ μπορεί να τραυματίστηκε σοβαρά σε δάχτυλο του αριστερού του ποδιού χτυπώντας σε πόρτα στο σπίτι του, την Παρασκευή, αλλά τη Δευτέρα, με ειδικό παπούτσι, εμφανίστηκε στο προπονητικό γήπεδο των «μπλε» στο Cobham.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια έκανε πλάκα λέγοντας ότι ο Άγγλος συμπαίκτης του χτύπησε όταν έπαιζε video-games στο σπίτι του, ωστόσο, είναι φοβερά θετικό για τους «μπλε» του Λονδίνου πως αυτή τη στιγμή, ο σούπερ σταρ της ομάδας έχει πιθανότητες να παίξει την Κυριακή απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ.

sport-fm.gr