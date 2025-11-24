ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή Πάλμερ στις προπονήσεις της Τσέλσι, φορτσάρει για Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστροφή Πάλμερ στις προπονήσεις της Τσέλσι, φορτσάρει για Άρσεναλ!

Από το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα θα είναι απών, ωστόσο, ο Έντσο Μαρέσκα δεν τον βγάζει εκτός πλάνων για την προσεχή αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο Κόουλ Πάλμερ μπορεί να τραυματίστηκε σοβαρά σε δάχτυλο του αριστερού του ποδιού χτυπώντας σε πόρτα στο σπίτι του, την Παρασκευή, αλλά τη Δευτέρα, με ειδικό παπούτσι, εμφανίστηκε στο προπονητικό γήπεδο των «μπλε» στο Cobham.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια έκανε πλάκα λέγοντας ότι ο Άγγλος συμπαίκτης του χτύπησε όταν έπαιζε video-games στο σπίτι του, ωστόσο, είναι φοβερά θετικό για τους «μπλε» του Λονδίνου πως αυτή τη στιγμή, ο σούπερ σταρ της ομάδας έχει πιθανότητες να παίξει την Κυριακή απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Της έκλεισε το σπίτι και ξέφυγε από την Ομόνοια ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με τρεις απουσίες άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για Μπραν

Ελλάδα

|

Category image

Πάνω χέρι για Ομόνοια, οιωνός τροπαίου για ΑΕΚ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Krasava ENY - Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γιανέφσκι: «Όχι, δεν είναι στις σκέψεις μου να παραιτηθώ»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Νικολάου: «Σημαντικό που ξεκινήσαμε με νίκη, έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Αρχηγικό... διπλό στο ντεμπούτο Νικολάου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφή Πάλμερ στις προπονήσεις της Τσέλσι, φορτσάρει για Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Η ανάλυση διαιτησίας από Γεωργίου - «Όποιος έχει απορία... / Γιατί έκανε 4 λεπτά;»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν… λάμπει αλλά έχει ουσία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ντράπηκα όταν είδα σε φωτογραφίες τι έκανα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμήθηκε για την προσφορά της στο Αθλητικό Μουσείο «Νενικήκαμεν» η Κάλλη Χατζηιωσήφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αντίδραση του Μπαπέ που δείχνει πως κάτι πάει λάθος στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Το προφίλ της Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στα εκτός... παραπαίει!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη