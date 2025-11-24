ΒΙΝΤΕΟ: Η αντίδραση του Μπαπέ που δείχνει πως κάτι πάει λάθος στη Ρεάλ

Πρωταγωνιστεί, όχι λόγω της εμφάνισης, αλλά εξαιτίας της «γκέλας» στην έδρα της Έλτσε το βράδυ της Κυριακής (2-2, 23/11) στα ισπανικά μέσα η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μερένγκχες» παρουσίασαν προβληματική εικόνα απέναντι στην ομάδα του Έντερ Σαράμπια, και ουσιαστικά «έκλεψαν» τον βαθμό της ισοπαλίας.

Λίγες ώρες πριν τη μάχη στο «Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό για το Champions League (26/11,22:00), ο Τσάμπι Αλόνσο και οι ποδοσφαιριστές του δέχονται δριμεία κριτική, καθώς φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό του κλαμπ.

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη άποψη ενισχύει ακόμη περισσότερο μια κίνηση του Κιλιάν Μπαπέ, στο ματς του Αλικάντε. Συγκεκριμένα, μετά το 1-0 της Έλτσε, ο Γάλλος σούπερ σταρ «πιάστηκε» από τον τηλεοπτικό φακό να λέει μια συγκεκριμένη λέξη, που όμως από πίσω κρύβει πολλά.

«Φυσιολογικό», είπε ο 26χρονος μετά το τέρμα που δέχθηκε η ομάδα του, λέξη που υποδηλώνει πως τα πράγματα στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» δεν είναι και στην καλύτερή τους κατάσταση, με τον Ισπανικό Τύπο να αναφέρει πως ο Αλόνσο και οι παίκτες του είναι σε «κόντρα». Όλα αυτά, λίγο πριν την επίσκεψη στη χώρα μας.

gazzetta.gr