Ομόνοια: Η ανάλυση διαιτησίας από Γεωργίου - «Όποιος έχει απορία... / Γιατί έκανε 4 λεπτά;»

Την ανάλυση της διαιτησίας του αγώνα της με τον Απόλλωνα καθώς και άλλων αναμετρήσεων, από τον πρώην διεθνή διαιτητή Ανδρέα Γεωργίου, παρουσιάζει η Ομόνοια.

Διαβάστε όσα ανέφερε στην εκπομπή «Total Green» (πιο κάτω το βίντεο):

44ο λεπτό: Έχουμε μία γεμάτη κίτρινη κάρτα στον Μάρκοβιτς όπου δεν ασχολήθηκε κανένας. Παίρνει από τον λαιμό και τον σβέρκο τον ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Είναι σκόπιμο φάουλ, υπάρχει μία προϋπόθεση για αντεπίθεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Είναι φάουλ τακτικής και μία γεμάτη κίτρινη κάρτα, που ο διαιτητής την έχασε και δεν την έδωσε. Ούτε πρόληψη δεν έκανε εκεί, δεν πήγε πάνω στον ποδοσφαιριστή να του μιλήσει για να προσέχει στη συνέχεια. Έχει μεγάλη σημασία η πρόληψη.

45ο λεπτό: Εδώ ο διαιτητής έχασε την κίτρινη κάρτα. Ο Γιόβετιτς χωρίς σκοπό να παίξει μπάλα, ανατρέπει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Είναι μία προϋπόθεση επιθετικής ενέργειας, όχι υποσχόμενη. Είναι φάουλ τακτικής, χωρίς να θέλει να παίξει την μπάλα, άρα χαμένη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.

52ο λεπτό: Ο διαιτητής βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, είναι στα 50 μέτρα. Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα τρέχει και με τα δύο πόδια ριψοκίνδυνα. Δεν έχει καμία σχέση αν έχει επαφή. Ο τερματοφύλακα είτε ο ποδοσφαιριστής δεν είναι υποχρεωμένος να πηδάει στον αέρα για να αποφύγει τα δύο πόδια που πέφτει πάνω του ο αντίπαλος. Εδώ υπάρχει επαφή στον ώμο και αν ήταν αντίθετα θα ήταν παράβαση πέναλτι. Είναι γεμάτο ριψοκίνδυνο παίξιμο και γεμάτη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και όποιος έχει απορία ας μπει στους κανόνες παιχνιδιού στο άρθρο 12 για να δει ότι το γράφει ξεκάθαρα. Όταν ένας ποδοσφαιριστής παίξει με ριψοκίνδυνο τρόπο είναι γεμάτη κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι δεύτερη κίτρινη. Ο διαιτητής δεν δείχνει κάρτα. Είναι κάκιστη διαχείριση εδώ. Του το λέει μέσω ενδοεπικοινωνίας ο βοηθός διαιτητής είναι ξεκάθαρο αυτό γιατί ο ΒΑΡίστας δεν μπορεί να του το πει. Και ο ποδοσφαιριστής δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχω πάρει το χρονόμετρο και έκανε 4 λεπτά. Γιατί έκανε 4 λεπτά; Γιατί δεν πήγε ο διαιτητής να του επιβάλει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και έδειχνε με τα δύο του χέρια ότι δεν βγαίνει. Δεν είναι έτσι που πρέπει να ενεργήσεις. Πας μέσα στα αποδυτήρια και όταν αποφασίσει να φύγει, τότε θα επιστρέψει στο γήπεδο. Ο διαιτητής δεν κάνει τίποτε, είναι πολύ κακή διαχείριση που έκανε σε αυτήν τη φάση.

68ο λεπτό: Εδώ είναι ένα πέσιμο του Σεμέδο από μαρκάρισμα του Σιήκκη. Υπάρχει μία επαφή που δεν είναι πέναλτι. Σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι.

70ο λεπτό: Ο Σεμέδο ζητά χέρι, αλλά όπως θα δούμε η μπάλα κτυπά στο πόδι του αμυντικού. Δεν υπήρχε πέναλτι, ούτε επιθετικό φάουλ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο αγώνας για τον διαιτητή ήταν δύσκολος. Έλειπε από τον διαιτητή η αναγνώριση των φάουλ που ήταν κάποιες φορές ανύπαρκτα, είτε κάποια που υπήρχαν κανονικά δεν τα σφύριζέ. Κάποιες φορές στις τοποθετήσεις του ήταν μακριά. Η διαχείριση ήταν κακή. Στον πειθαρχικό έλεγχο έχασε 2 κίτρινες κάρτες. Παίρνει τη βάση ακριβώς. Ο βαθμός του είναι 8 και του VAR είναι 7.