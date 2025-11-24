Της έκλεισε το σπίτι και ξέφυγε από την Ομόνοια ο Παφιακός!

Πολύ μεγάλο διπλό πανηγύρισε ο Παφιακός στο εξ αναβολής ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος βόλεϊ.

Η παφιακή ομάδα επικράτησε με 3-1 σετ των πρασίνων στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» και όχι μόνο διατηρήθηκε στην κορυφή αλλά ξέφυγε κατά τέσσερις βαθμούς από το τριφύλλι.

Ο Παφιακός ανέβηκε στους 13 βαθμούς με την Ομόνοια να μένει στους 9 και να υποχωρεί στην τρίτη θέση, πίσω και από την Ανόρθωση (10β.).

Τα σετ: 21 - 25, 28 - 26, 24 - 26, 16 - 25