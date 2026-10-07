ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μέσι δάκρυσε μέσα στο πούλμαν

ΟΈχει βιώσει την απογοήτευση, την έντονη κριτική, τους χαμένους τελικούς και δύσκολες περιόδους, αλλά και την απόλυτη αποθέωση, μέχρι να οδηγήσει την «αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου και να γράψει τη δική του μοναδική ιστορία.

Η τελευταία διαδρομή της εθνικής Αργεντινής προς το «Μονουμεντάλ», ωστόσο, είχε κάτι διαφορετικό.

Μέσα στο πούλμαν της αποστολής, η κάμερα κατέγραψε τον Μέσι εμφανώς συγκινημένο, καθώς κοιτούσε έξω από το παράθυρο και αντίκριζε το εντυπωσιακό σκηνικό που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι στους δρόμους του Μπουένος Άιρες.

Χιλιάδες Αργεντινοί είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους για να συνοδεύσουν την εθνική τους ομάδα. Με σημαίες στα χέρια, τραγούδια και συνθήματα, φώναζαν ρυθμικά το όνομα του αρχηγού τους και έτρεχαν δίπλα στο πούλμαν, προσπαθώντας να πλησιάσουν όσο περισσότερο μπορούσαν τον άνθρωπο που τους έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής χαράς.

Ο Μέσι παρατηρούσε σιωπηλός όσα συνέβαιναν έξω από το λεωφορείο. Όσο το πλήθος συνέχιζε να αποθεώνει την «αλμπισελέστε» και τον ίδιο, ήταν εμφανές πως η εικόνα είχε αρχίσει να τον αγγίζει.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, βλέποντας πως η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του παραμένει τεράστια. Μια στιγμή που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον μοναδικό δεσμό που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στον Μέσι και τον λαό της Αργεντινής.

🚨 LEO MESSI CRYING IN THE BUS 😭 https://t.co/4VAObDR2Nw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

📸 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 is CRY¡NG in the Bus. 🥹🇦🇷 https://t.co/w9XtC3r9ro — FCB Zoné (@fcbarca_zn) October 6, 2026

I wanted to tell you, “Don’t cry, Leo.” But I need to wipe my own tears first. 😭💔 (Leo Messi crying on the bus on his way to his final match with Argentina.) 🎥⬇️ https://t.co/SCr6C8TvuE — Barca Lab (@BarcaTheLab) October 6, 2026

MESSI crying inside bus A cry for one is a cry for all💔😭 https://t.co/zmG2AYfKVJ — UNSTOPPABLE ODDS♨️♨️ (@Decision227) October 6, 2026

ΑΠΕ