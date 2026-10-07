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ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μέσι δάκρυσε μέσα στο πούλμαν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λιονέλ Μέσι έχει περάσει από όλα τα συναισθήματα με τη φανέλα της Αργεντινής.

ΟΈχει βιώσει την απογοήτευση, την έντονη κριτική, τους χαμένους τελικούς και δύσκολες περιόδους, αλλά και την απόλυτη αποθέωση, μέχρι να οδηγήσει την «αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου και να γράψει τη δική του μοναδική ιστορία.

Η τελευταία διαδρομή της εθνικής Αργεντινής προς το «Μονουμεντάλ», ωστόσο, είχε κάτι διαφορετικό.

Μέσα στο πούλμαν της αποστολής, η κάμερα κατέγραψε τον Μέσι εμφανώς συγκινημένο, καθώς κοιτούσε έξω από το παράθυρο και αντίκριζε το εντυπωσιακό σκηνικό που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι στους δρόμους του Μπουένος Άιρες.

Χιλιάδες Αργεντινοί είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους για να συνοδεύσουν την εθνική τους ομάδα. Με σημαίες στα χέρια, τραγούδια και συνθήματα, φώναζαν ρυθμικά το όνομα του αρχηγού τους και έτρεχαν δίπλα στο πούλμαν, προσπαθώντας να πλησιάσουν όσο περισσότερο μπορούσαν τον άνθρωπο που τους έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής χαράς.

Ο Μέσι παρατηρούσε σιωπηλός όσα συνέβαιναν έξω από το λεωφορείο. Όσο το πλήθος συνέχιζε να αποθεώνει την «αλμπισελέστε» και τον ίδιο, ήταν εμφανές πως η εικόνα είχε αρχίσει να τον αγγίζει.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, βλέποντας πως η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του παραμένει τεράστια. Μια στιγμή που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον μοναδικό δεσμό που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στον Μέσι και τον λαό της Αργεντινής.

ΑΠΕ

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