Εθνική Κύπρου: Το βλέμμα στη Λετονία - Όλοι μέσα

H προπόνηση έγινε στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν με την Αρμενία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

Με την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση στα ύψη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας προετοιμάζονται για ακόμη ένα δύσκολο αγώνα, τον τέταρτο σε σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο τη δεύτερη τους νίκη στη διοργάνωση.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι, πλην του Πηλέα που δέχτηκε κόκκινη κάρτα με τους Αρμένιους.

Ο αγώνας Κύπρος - Λετονία θα γίνει τη Δευτέρα στις 19:00 στο ΓΣΠ.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με προπόνηση στις 17:00 στο ΓΣΠ. Θα προηγηθεί στις 16:15 η συνέντευξη τύπου του προπονητή Απόστολου Μάντζιου στην παρουσία ενός ποδοσφαιριστή.