Φιλική νίκη της Εθνικής Νέων επί της Μάλτας με 3-0

Ο αγώνας έγινε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και η Κύπρος καλύτερη σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, δίκαια έφθασε στη φιλική επικράτηση.

Η Εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με Χρίστο Καραμανή και στο 36ο λεπτό ο Ρωτής ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0.

Στο 52ο λεπτό η ομάδα μας κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Καλογήρου. Εκτέλεσε ο Ρωτής και διαμόρφωσε το 3-0.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονμητής Χρίστος Χαραλάμπους έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια των υποχρεώσεων μας.

Κύπρος: Ανδρέου, Ιωακείμ (63' Δημητρίου), Πέρκινς (63' Σολωμού), Μιχαήλ, Καραμανή (63' Στυλιανού), Ρωτής (63' Κωνσταντίνου), Φιλιππίδης (63' Παναγιώτου), Καλογήρου (63' Σάββα), Προκοπίου, Κίττου (63' Λεβέντης), Πέτρου (63' Χριστοφή).

Η Εθνική μας προετοιμάζεται ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19.

Κύπρος - Μάλτα θα συναντηθούν ξανά σε νέο φιλικό την ερχόμενη Δευτέρα και ώρα 15:30 στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.