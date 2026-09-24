Μάντζιος: «Πάντα παίζουμε για τη νίκη» - Κάστανος: «Σαν τελικός...»

Ένα αποτέλεσμα υπάρχει στο μυαλό του Απόστολου Μάντζιου και των διεθνών μας ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, στην πρεμιέρα των ομίλων του Nations league. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι η νίκη, όπως τόνισε ο Ελλαδίτης προπονητής.

«Πρόκειται για τέσσερα παιχνίδια σε μικρό διάστημα, αρχής γενομένης από το αυριανό κόντρα στο Μαυροβούνιο. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα, με παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό, σε υψηλού επιπέδου ομάδες. Θεωρώ πως ήρθαμε προετοιμασμένοι».

Σε ερώτηση αν το Μαυροβούνιο είναι το φαβορί του ομίλου, σχολίασε: «Είναι ανοικτός ο όμιλος, αλλά αν πρέπει να χρίσουμε φαβορί, είναι το Μαυροβούνιο».

Για το ποιο αποτέλεσμα θα τον χαροποιήσει, απάντησε: «Πάντα παίζουμε για τη νίκη. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να κερδίσουμε, θα πάμε για την ισοπαλία».

Σε ερώτηση για το αν οι επιτυχίες των κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη ανεβάζουν τις προσδοκίες για την Εθνική, απάντησε: «Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Σωματειακά οι ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο, αλλά χρησιμοποιούνται πολλοί ξένοι και αυτό δυσκολεύει την Εθνική».

Όσον αφορά την ποιότητα του Γιόβετιτς, είπε: «Σίγουρα είναι ένας παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου. Τον γνωρίζω και από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, τον είχα αντίπαλο. Μεγάλη προσωπικότητα, έχει τον απολυτό σεβασμό και θαυμασμό μας. Ένας χαρισματικός παίκτης».

Από την πλευρά του ο Γρηγόρης Κάστανος, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Κάναμε την προετοιμασία μας. Υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια σε λίγες μέρες. Να δούμε τον αυριανό αγώνα σαν τελικό. Μια ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι σε όλο το ενενηντάλεπτο».

Ο άσος της Ελλάς Βερόνα ρωτήθηκε, επίσης, αν οι παίκτες νιώθουν πίεση: «Νομίζω ότι ο προπονητής έφερε μια νοοτροπία που δεν είδαμε ξανά στην εθνική Κύπρου. Είτε παίζουμε με την Ισπανία, είτε με το Σαν Μαρίνο πρέπει να δίνουμε συνέχεια σε αυτό που κτίζουμε. Δεν θεωρώ πως έχουμε πίεση. Αντιθέτως έχουμε πολύ ενθουσιασμό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι για τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Πλέον βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο στα μάτια. Το αποτέλεσμα είναι δευτερεύον γιατί με τη νοοτροπία που κτίζουμε το αποτέλεσμα θα έρθει από μόνο του».