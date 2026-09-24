NBA: Ο Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του επί 17 χρόνια βοηθού του στους Σπερς

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή άνοιξε ο Γκρεγκ Πόποβιτς, με τον θρύλο των Σαν Αντόνιο Σπερς να παντρεύεται τη Μέρι Μπαρθ Μπουντενχόλζερ, πρώην σύζυγο του Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο οποίος υπήρξε για σχεδόν δύο δεκαετίες μέλος του προπονητικού επιτελείου του “Pop”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας γάμου που δημοσιοποιήθηκαν, ο Πόποβιτς και η Μέρι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας, με τον γάμο να καταγράφεται στην κομητεία Μπέξαρ.

Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μακράς επαγγελματικής σχέσης που συνδέει τον Πόποβιτς με τον πρώην σύζυγο της Μέρι.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ εργάστηκε στο πλευρό του Πόποβιτς στους Σπερς από το 1996 έως το 2013, αρχικά σε διαφορετικούς ρόλους και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή. Αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα πρόσωπα του επιτελείου του, σε μία περίοδο κατά την οποία το Σαν Αντόνιο εξελίχθηκε σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του NBA.

Το 2013 ο Μπουντενχόλζερ αποχώρησε από το Τέξας για να αναλάβει ως πρώτος προπονητής τους Ατλάντα Χοκς, ξεκινώντας τη δική του διαδρομή ως head coach.

Ο Μάικ και η Μέρι Μπουντενχόλζερ πήραν διαζύγιο το 2016, κρατώντας τότε την εξέλιξη της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχασε τη σύζυγό του, Έριν, έπειτα από σοβαρή ασθένεια. Οι δυο τους είχαν περάσει μαζί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση του Πόποβιτς με τη Μέρι. Οι δυο τους, πάντως, είχαν κάνει κοινές εμφανίσεις σε αγώνες των Σπερς την περασμένη σεζόν, πριν πλέον επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον γάμο τους.

Ο Μπουντενχόλζερ, από την πλευρά του, έχει επίσης προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και βρίσκεται σε νέα σχέση.

Οι Σπερς δεν θέλησαν να σχολιάσουν τον γάμο του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του όσο ελάχιστοι με την ιστορία του οργανισμού.

Για τον 77χρονο Πόποβιτς, πάντως, πρόκειται για ένα διαφορετικό “δαχτυλίδι” από τα πέντε πρωταθλημάτων NBA που κατέκτησε στην τεράστια καριέρα του στο Σαν Αντόνιο, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ και στην προσωπική του ζωή.

Πηγή: sport24.gr