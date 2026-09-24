ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

NBA: Ο Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του επί 17 χρόνια βοηθού του στους Σπερς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή άνοιξε ο Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή άνοιξε ο Γκρεγκ Πόποβιτς, με τον θρύλο των Σαν Αντόνιο Σπερς να παντρεύεται τη Μέρι Μπαρθ Μπουντενχόλζερ, πρώην σύζυγο του Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο οποίος υπήρξε για σχεδόν δύο δεκαετίες μέλος του προπονητικού επιτελείου του “Pop”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας γάμου που δημοσιοποιήθηκαν, ο Πόποβιτς και η Μέρι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας, με τον γάμο να καταγράφεται στην κομητεία Μπέξαρ.

Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μακράς επαγγελματικής σχέσης που συνδέει τον Πόποβιτς με τον πρώην σύζυγο της Μέρι.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ εργάστηκε στο πλευρό του Πόποβιτς στους Σπερς από το 1996 έως το 2013, αρχικά σε διαφορετικούς ρόλους και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή. Αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα πρόσωπα του επιτελείου του, σε μία περίοδο κατά την οποία το Σαν Αντόνιο εξελίχθηκε σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του NBA.

Το 2013 ο Μπουντενχόλζερ αποχώρησε από το Τέξας για να αναλάβει ως πρώτος προπονητής τους Ατλάντα Χοκς, ξεκινώντας τη δική του διαδρομή ως head coach.

Ο Μάικ και η Μέρι Μπουντενχόλζερ πήραν διαζύγιο το 2016, κρατώντας τότε την εξέλιξη της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2018, ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχασε τη σύζυγό του, Έριν, έπειτα από σοβαρή ασθένεια. Οι δυο τους είχαν περάσει μαζί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση του Πόποβιτς με τη Μέρι. Οι δυο τους, πάντως, είχαν κάνει κοινές εμφανίσεις σε αγώνες των Σπερς την περασμένη σεζόν, πριν πλέον επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τον γάμο τους.

Ο Μπουντενχόλζερ, από την πλευρά του, έχει επίσης προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και βρίσκεται σε νέα σχέση.

Οι Σπερς δεν θέλησαν να σχολιάσουν τον γάμο του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του όσο ελάχιστοι με την ιστορία του οργανισμού.

Για τον 77χρονο Πόποβιτς, πάντως, πρόκειται για ένα διαφορετικό “δαχτυλίδι” από τα πέντε πρωταθλημάτων NBA που κατέκτησε στην τεράστια καριέρα του στο Σαν Αντόνιο, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ και στην προσωπική του ζωή.

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/09)

TV

|

Category image

Nations League: Ο Χάκπο «πλήγωσε» τον Κλοπ - Πρώτη η Ελλάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική Ελλάδας τέζαρε τη Σερβία στο φινάλε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ σαν να μην πέρασε μια μέρα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 100άρα την υπεράσπιση του τίτλου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ονειρικά πράσινα αποκαλυπτήρια!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τραγωδία για τον παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αντρέι Κουζμένκο: Ο πατέρας του σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αγιασμός και… πέναλτι: Ο παπάς του Παναργειακού έκλεψε την παράσταση για άλλη μια χρονιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κορμός την... κουβαλά στην πλάτη του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ για την κλήρωση της Πέμπτης (24/09)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σκαλόνι: «Πρέπει να συναντηθώ με τον πρόεδρο για το μέλλον μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποθέωση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens στην πρεμιέρα της EuroLeague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ονειρεμένη πρεμιέρα για την Μπάγερν, γκέλα με το «καλησπέρα» για τη Χάποελ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ζω έναν εφιάλτη»: Ο Ιακουίντα θυμάται το χατ-τρικ στον Παναθηναϊκό και μιλά για τη μάχη να καθαρίσει το όνομά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάγερ: «Η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα - Βρήκα ξανά τη χαρά του ποδοσφαίρου»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη