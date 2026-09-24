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Αυτούς ξεχωρίζει ο Γιόβετιτς…

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαβάστε ποιους ποδοσφαιριστές ξεχωρίζει από την Εθνική Κύπρου ο άσος της ΑΕΛ.

Ειδική αναφορά σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Εθνική Κύπρου έκανε ο επιθετικός του Μαυροβουνίου Στέφαν Γιόβειτς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ενόψει του αυριανού αγώνα στην Ποντγκόριτσα, όπου θα αναμετρηθούν οι δύο χώρες, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League.

Όταν ρωτήθηκε ποιους ποδοσφαιριστές ξεχωρίζει, απάντησε:

«Ο τερματοφύλακας Φαμπιάνο είναι εξαιρετικός. Ο Παναγιώτου είναι στόπερ, ενώ ο Λοΐζου ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν επίσης οι Ανδρέου και Κάστανος, από τους οποίους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι της Κύπρου. Διαθέτουν καλούς παίκτες, αλλά τους έχουμε αναλύσει και θα δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή. Πολλά εξαρτώνται από εμάς, αλλά λόγο στο παιχνίδι έχει και ο αντίπαλος».

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