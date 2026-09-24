Καθάρισε τη Χιμπίνο και πέταξε για τα προημιτελικά της Σιγκαπούρης η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο WTA 500 της Σιγκαπούρης, καθώς επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-1) της Ναό Χιμπίνο και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε να δουλέψει περισσότερο στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 7-5, όμως στη συνέχεια ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και κυριάρχησε στο court.

Με το 6-1 στο δεύτερο σετ, έκλεισε με εμφατικό τρόπο την αναμέτρηση και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, επικρατώντας μάλιστα της Χιμπίνο για τρίτη φορά στην καριέρα της, σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στα προημιτελικά, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίμπσον, η οποία νίκησε νωρίτερα της Βικτόρια Μορβάγιοβα με 2-0 σετ (7-6, 7-6).

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Μίρα Αντρέεβα (No.5) - Λάιλα Φερνάντες (No.31)

Ελίζ Μέρτενς (Νο.19) - Μάγια Τσουαλίνσκα (Νο.25)

Σινγιού Γουάνγκ (Νο.40) - Τατιάνα Προζόροβα (Νο.180)

Μαρία Σάκκαρη (Νο.33) - Τάλια Γκίπσον (Νο.63)