«Καμπανάκι» από Γιόβετιτς: «Αν δεν αποδώσουμε στο 150% μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα»

Καμπανάκι.. κινδύνου ενόψει του αυριανού αγώνα με την Εθνική Κύπρου «χτυπάει» ο άσος του Μαυροβουνίου Στέφαν Γιόβετιτς. Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ γνωρίζοντας την ποιότητα των διεθνών μας, επισήμανε τις δυσκολίες της αναμέτρησης.

«Πιστεύω ότι στο παρελθόν κάναμε λάθη, δημιουργώντας περιττή πίεση στους εαυτούς μας. Είμαστε ένα ελαφρύ φαβορί, αλλά δεν είμαστε και η Ισπανία. Τους κερδίσαμε πριν από έξι χρόνια, όμως πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Έχω αγωνιστεί κόντρα σε αρκετούς από αυτούς τους παίκτες, τους γνωρίζω μέσα από το πρωτάθλημα και μπορώ να πω ότι πρόκειται για καλούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί πολύ και, αν δεν αποδώσουμε στο 150% των δυνατοτήτων μας, μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα», είπε και πρόσθεσε: «Είναι τρελό να συζητάμε για έλλειψη κινήτρου και θέλησης, ειδικά όταν αγωνίζεσαι στην Εθνική ομάδα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πια όπως παλιά, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το τρέξιμο και η τακτική προηγούνται πλέον της ποιότητας. Πρέπει πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι στο μέγιστο βαθμό, και ειδικά για το εθνόσημο οφείλεις να δίνεις το κάτι παραπάνω».

Ακολούθως μίλησε για τη δυναμική του κυπριακού πρωταθλήματος: «Το πρωτάθλημα αναπτύσσεται. Ο Άρης Λεμεσού και η Πάφος FC βρίσκονται εκεί με πολύ σοβαρές επενδύσεις, έχοντας στο τιμόνι τους Ρώσους και Λευκορώσους ιδιοκτήτες. Όπως γνωρίζετε, εκεί αγωνίζεται και ο Νταβίντ Λουίζ. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε χρόνο αναδεικνύεται και ένας διαφορετικός πρωταθλητής. Υπάρχουν πέντε με έξι ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο».