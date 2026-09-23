ΦΩΤΟ: Μα χαμόγελα στο Μαυροβούνιο

Με προορισμό το Μαυροβούνιο αναχώρησε το απόγευμα η Εθνική!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε την προετοιμασία επί κυπριακού εδάφους και πλέον απομένει μια προπόνηση πριν το παιχνίδι της Παρασκευής (25/09). Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ νωρίτερα, ο Σιέλης δεν ταξίδεψε λόγω τραυματισμού. Αντίθετα, παραμένει στις επιλογές ο Λαΐφης.

Υπάρχει αισιοδοξία για το θετικό αποτέλεσμα, γεγονός που αποτυπώνεται στο... χαμόγελο όλων.

Πιο κάτω δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ από την αναχώρηση















