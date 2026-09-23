Στην τελική ευθεία η Εθνική Ελπίδων για τον αγώνα με Ρουμανία

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων ενόψει Ρουμανίας.

Η ομάδα μας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της την Πέμπτη στο ΑΕΚ Αρένα και τότε θα ξεκαθαρίσει και το αγωνιστικό πλάνο για τις δύσκολες εξετάσεις της ερχόμενης Παρασκευής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 19:00.

Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από τη Cytavision και διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Η αναμέτρηση αφορά την 8η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 και όπως είναι διαμορφωμένη η βαθμολογική κατάταξη, η Ρουμανία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση.

Η Κύπρος σε αυτή τη διαδρομή πανηγύρισε μία εκτός έδρας νίκη στο Σαν Μαρίνο με 5-0, στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Μετά από επτά αγωνιστικές η βαθμολογία στον όμιλο μας:

Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος στον όμιλο μας:

Πέμπτη 24/9: Σαν Μαρίνο - Κόσοβο

Παρασκευή 25/9: Κύπρος – Ρουμανία, Φινλανδία – Ισπανία

Τετάρτη 30/9: Κόσοβο – Κύπρος, Ρουμανία – Φινλανδία

Πέμπτη 1/10: Σαν Μαρίνο – Ισπανία

Τετάρτη 6/10: Κύπρος – Σαν Μαρίνο, Ισπανία – Ρουμανία, Κόσοβο - Φινλανδία