Πάει Μαυροβούνιο χωρίς τον Σιέλη η Εθνική

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας επί Κυπριακού εδάφους για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Το απόγευμα στις 17:30 η αναχώρηση της αποστολής για την Ποντγκόριτσα, ενόψει του αγώνα που θα γίνει την Παρασκευή στις 21:45.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι 27 ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευάς, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζοέλ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Νικόλας Τσαρούλλα, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαϊφης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Χρίστου, Κώστας Πηλέας, Κωστάκης Αρτυματάς, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Γρηγόρης Κάστανος, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Μάρκους Έντουαρντς, Λοϊζος Λοϊζου, Ιωάννης Πίττας και Μαρίνος Τζιωνής.

Δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή λόγω τραυματισμού ο Χρίστος Σιέλης.