92 χρόνια ζωής συμπληρώνει η ΚΟΠ

Ενενήντα δύο χρόνια ζωής συμπληρώνει σήμερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η ΚΟΠ ιδρύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1934 και ιδρυτικά μέλη της υπήρξαν τα Σωματεία ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Άρης Λεμεσού, Ένωσης Πεζοπορικού - ΑΜΟΛ Λάρνακας, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Τουρκική Λέσχη Λευκωσίας (LTSK) και Τραστ.

Όπως αναφέρει και το πρώτο άρθρο του καταστατικού, πρώτος σκοπός της ΚΟΠ είναι η γενικότερη καλλιέργεια και διάδοση του φίλαθλου πνεύματος στην κοινωνία και, ειδικότερα, η ανάπτυξη και αναβάθμιση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, καθώς και η προστασία του από οποιαδήποτε πράξη που αντίκειται στο αθλητικό ιδεώδες.

Με την ίδρυση της ΚΟΠ, πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη για τη σύνταξη του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Την πρώτη πενταμελή επιτροπή αποτελούσαν οι Αναστάσης Οικονομίδης (Ανόρθωση), Φάνος Ιωαννίδης (ΑΠΟΕΛ), Κώστας Θεμιστοκλέους (Ολυμπιακός), Νεόφυτος Μιχαηλίδης (Τραστ) και Μεχμέτ Ασσά (Τσεττίν Καγιά).

Ο θεσμός του Προέδρου καθιερώθηκε από το 1935 και πρώτος Πρόεδρος για μια χρονιά, μέχρι το 1936 ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Αντωνιάδης.

Το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα διοργανώθηκε το 1934 - 1935 και την ίδια περίοδο διοργανώθηκε και το Κύπελλο Κύπρου. Η ομάδα της ΤΡΑΣΤ κατέκτησε και τους δύο τίτλους.

Η ΚΟΠ είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια για την εκπροσώπηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου προς τις Δημόσιες Αρχές, την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) και τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες και Ενώσεις.

Η ΚΟΠ έγινε μέλος της FIFA το 1948 και μέλος της UEFA το 1962 και από την επόμενη χρονιά άρχισε η συμμετοχή των ομάδων μας στα πρωταθλήματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Αμέσως μετά τη δημιουργία του Ανεξάρτητου Κυπριακού Κράτους, το 1960, συγκροτήθηκε η Εθνική Κύπρου, η οποία έδωσε το πρώτο επίσημο παιγνίδι στην ιστορία της στις 13 Νοεμβρίου του 1960. Εξήλθε ισόπαλη 1-1 με το Ισραήλ στο Στάδιο ΓΣΠ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ενενήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ΚΟΠ συνεχίζει να αποτελεί το θεσμικό πυλώνα του κυπριακού ποδοσφαίρου, έχοντας διανύσει μια μακρά πορεία γεμάτη σημαντικούς σταθμούς, επιτυχίες, προκλήσεις και αλλαγές. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, όταν το ποδόσφαιρο στην Κύπρο βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του οργανωμένα βήματα, μέχρι τη σημερινή εποχή, το άθλημα εξελίχθηκε σημαντικά και απέκτησε ισχυρή παρουσία τόσο στην Κύπρο όσο και στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Η ιστορία της ΚΟΠ είναι παράλληλα και ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του κυπριακού αθλητισμού και της χώρας μας γενικότερα.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΚΟΠ συνεχίζει την πορεία της, έχοντας ως βασικούς στόχους την περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, την ενίσχυση των υποδομών και των ακαδημιών, την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος και τη δημιουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών για τις νέες γενιές που αγαπούν το ποδόσφαιρο.