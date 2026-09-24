Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (24/09)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision Sports 3
21:45 Σερβία - Ελλάδα
Cytavision Sports 4
19:00 Aνδόρα - Μάλτα
21:45 Ολλανδία - Γερμανία
Cytavision Sports 5
08:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Chengdu
Cytavision Sports 6
08:30 Τένις: ΑΤΡ 250 - Hangzhou
21:45 Πορτογαλία - Ουαλία
Νovasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Mπασκόνια - Ολυμπιακός
Νovasports 2
19:00 Μπάσκετ: Χάποελ T.A - Μπάγερν
Νovasports 4
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Παρί
Νovasports 5
19:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ρεάλ
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Εφές
Νovasports 6
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Ζαλγκίρις
Νovasports Start
21:45 Μπάσκετ: Bιλερμπάν - Μακάμπι T.A