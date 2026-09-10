Μειώθηκε στη μία αγωνιστική η ποινή του Ντέσερς και ανακούφιση στον Παναθηναϊκό

Σε μία αγωνιστική «έπεσε» έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, η ποινή του επιθετικού του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος είχε τιμωρηθεί σε πρώτο βαθμό με τρεις αγωνιστικές μετά την αποβολή του στον αγώνα της περασμένης Κυριακή (6/9) με τον ΠΑΟΚ

Επί της ουσίας η Εφέσεων αποδέχθηκε πως αυτό που έγινε στη φάση του Νιγηριανού επιθετικού με τον Μιχαηλίδη, πρόκειται για «απώθηση» (κάτι που τιμωρείται με μία αγωνιστική) και όχι για «βιαιοπραγία» (στο φύλλο αγώνα γράφτηκε «βίαιη διαγωγή»).

Ο Παναθηναϊκός στην εκδίκαση της έφεσης την Τετάρτη (9/9) είχε καταθέσει και το βίντεο της φάσης, ζητώντας να μειωθεί η ποινή του 31χρονου φορ, όπως κι έγινε εντέλει.

Ο Ντέσερς θα εκτίσει την ποινή του στον (10/9, 21:15) εξ αναβολής αγώνα των πράσινων με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ και θα είναι διαθέσιμος από το ματς της Κυριακής (13/9) κόντρα στον Παναιτωλικό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ