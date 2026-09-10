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Δήλωση του Αθλητικού Διευθυντή της Ντόρτμουντ για Καρέτσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα από τη Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και την ανάγκη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Νέα καθησυχαστικά στοιχεία προκύπτουν, για την κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα της Ντόρτμουντ στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Από την πλευρά της η βελγική ιστοσελίδα «hln.be» έδωσε νέα στοιχεία γύρω από την κατάσταση του Καρέτσα, τονίζοντας πως η αφυδάτωση φαίνεται να αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα, μεταφέροντας ένα πρώτο μήνυμα αισιοδοξίας, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, καθώς οι εξετάσεις συνεχίζονται.

«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπουκ ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως αυτή τη στιγμή προέχει αποκλειστικά η υγεία του νεαρού ποδοσφαιριστή και όχι η αγωνιστική του παρουσία. «Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ' όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», τόνισε.

Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου (12/9, 16:30) με αντίπαλο την Πάντερμπορν, ανεξάρτητα από την πορεία των εξετάσεων, με την Ντόρτμουντ να μην θέλει να ρισκάρει σε καμία περίπτωση την επιστροφή του στη δράση.

athletiko.gr 

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