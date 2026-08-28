Δήλωση Λοΐζιδη για την ακύρωση του καμπ στα κατεχόμενα: «Δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς»

Με την άμεση παρέμβαση ΚΟΠ η ακύρωση του Καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή, «δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς».

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου παρενέβη άμεσα, τόσο επίσημα όσο και παρασκηνιακά, μετά την ενημέρωση για τον προγραμματισμό προπονητικού καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, συμβάλλοντας στην ακύρωσή του, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης.

Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε, ωστόσο, ότι η εξέλιξη δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς ή τυμπανοκρουσίες, υπογραμμίζοντας πως η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά ανάλογες κινήσεις και να παρεμβαίνει, όταν διαπιστώνεται παραβίαση των κανονισμών της FIFA και της UEFA.

Όπως ανέφερε, η ΚΟΠ, μόλις πληροφορήθηκε για τον προγραμματισμό του καμπ στα κατεχόμενα, διαπίστωσε ότι υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις στους κανονισμούς των διεθνών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

«Η δουλειά της ΚΟΠ είναι να επιβλέπει τους κανόνες που αφορούν καθαρά την ποδοσφαιρική πτυχή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα πολιτικά δεδομένα που επικρατούν», είπε και σημείωσε πως η παρακολούθηση των πολιτικών θεμάτων και της ενδεχόμενης καταπάτησης των αποφάσεων της ΕΕ και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, είναι στη ευθύνη άλλων αρμοδίων αρχών.

Παράλληλα και ταυτόχρονα, τόνισε ο κ. Λοϊζίδης, η ΚΟΠ θέλει να υπενθυμίσει προς όλους, Ε/κ και Τ/κ ότι υπάρχει η συμφωνία FIFA UEFA ΚΟΠ και Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του 2013 που υπογράφτηκε στη Ζυρίχη, και με βάση αυτή άνοιγε ο δρόμος για να αγωνίζονται τα παιδιά μέσα στα πλαίσια των κανονισμών της FIFA και UEFA. «Αυτοί που αρνούνται να υλοποιήσουν τη συμφωνία αυτή έχουν και την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση», κατέληξε ο κ. Λοϊζίδης.