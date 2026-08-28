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Mε... γνωστούς απέναντί του ο Παναθηναϊκός στη League Phase

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε... γνωστούς απέναντί του ο Παναθηναϊκός στη League Phase

Αυτούς θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι

Οι φετινές εμπειρίες του Παναθηναϊκού από τα προκριματικά και πέρα από τη δική του ανάγκη για αισθητή βελτίωση, έδειξαν ότι καμία ομάδα δεν «παραδίνεται» και καμία δεν παίζει… ελαφρά τη καρδία τα ματς που της προκύπτουν στην Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν στις φετινές μεγάλες ευρωπαϊκές τους περιπέτειες την περσινή φιναλίστ του Europa League, Φράιμπουργκ, επί γερμανικού εδάφους, ενώ, στην Αθήνα θα βρεθεί η Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα!

Το «τριφύλλι» θα βρεθεί και στο Αλμάτι για να κοντραριστεί με την Καϊράτ, ενώ υπάρχει και ταξίδι στη Δανία για αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ. Στο πρόγραμμά του και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας των Ιωάννη Πίττα και Στέφανο Σένσι.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Φράιμπουργκ εκτός

Μπόρατς εντός

Καϊράτ εκτός

Μπράιτον εντός

Νόρτζελαντ εκτός

ΤΣΣΚΑ Σόφιας εντός

 

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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