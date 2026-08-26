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«Στόχος μας το κάτι παραπάνω με προκρίσεις» το μήνυμα του Νίκου Νικολάου στους νεαρούς διεθνείς μας

ΓΗΠΕΔΟ

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«Στόχος μας το κάτι παραπάνω με προκρίσεις» το μήνυμα του Νίκου Νικολάου στους νεαρούς διεθνείς μας

Ο νέος Ομοσπονδιακός μας προπονητής Νίκος Νικολάου  άρχισε δουλειά με τις πρώτες προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-17.

Η πρώτη φάση της προετοιμασίας άρχισε την περασμένη Δευτέρα και βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών χωρίς την παρουσία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

«Είναι μεγάλη ευθύνη για τον κάθε ποδοσφαιριστή, ότι το καλύτερο για κάθε νέο που παίρνει κλήση για την Εθνική μας για να αντιπροσωπεύσει τη χώρα του.  Όπως έχω διαπιστώσει με μεγάλη χαρά, υπάρχει αρκετό ταλέντο και ποιότητα στην ομάδα και ο ανταγωνισμός θα βοηθήσει την προσπάθεια μας για να πετύχουμε το κάτι παραπάνω.

Αυτό το παραπάνω ασφαλώς θα επιτευχθεί με προκρίσεις, όπως είναι και το πλάνο της Ομοσπονδίας μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Νικολάου στην πρώτη συγκέντρωση με τους νεαρούς διεθνείς μας.

Η προσπάθεια της συγκρότησης της ομάδας που θα λάβει μέρος στα προκριματικά της UEFA θα συνεχιστεί ασφαλώς και με φιλικούς αγώνες και εντός Σεπτεμβρίου (8 και 10 αντίστοιχα) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λιθουανία.

Οι επίσημες υποχρεώσεις μας είναι ορισμένες τέλη Οκτωβρίου στην Κύπρο.

 

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ΑΚΑΔΗΜΙΕΣΕθνικη - ΚΟΠ

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