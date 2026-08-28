Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

Αρκετά καλή είναι η κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Ευκαιρία να προχωρήσει στο Europa League έχει ο Ολυμπιακός, καθώς η κλήρωση στη League Phase είναι αρκετά ευνοϊκή. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Μίλαν, Μαρσέιγ και Σπάρτα Πράγας, που είναι οι πιο απαιτητικοί αντίπαλοι, ενώ ακόμα θα παίξει με τη γαλλική Ρεν, την πολωνική Γιαγκελόνια, τη σλοβένικη Τσέλιε, τη γερμανική Χόφενχαϊμ και την πορτογαλική Τορεένσε, ομάδα β’ κατηγορίας που κατέκτησε πέρυσι το Κύπελλο.

Αναλυτικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χόφενχαϊμ (εντός) και Τορένσε (εκτός).

Το ακριβές πρόγραμμα της League Phase του Europa League θα βγει την Κυριακή.

sdna.gr